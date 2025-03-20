Tegola Roma: Dybala si deve operare al tendine, c'è il rischio che la sua stagione sia già finita

Paulo Dybala si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni. La Roma lo ha annunciato con un comunicato ufficiale: "Paulo Dybala si sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico...

Paulo Dybala si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni. La Roma lo ha annunciato con un comunicato ufficiale: "Paulo Dybala si sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine semitendinoso sinistro. Il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall'infortunio. A Paulo i migliori auguri di pronta guarigione, ti aspettiamo!". Con l'operazione, si allungano inevitabilmente i tempi di recupero. Lo scrive Sky Sport