Di Marzio: "Dybala dice sì all'Al-Qadsiah, contratto triennale da 75 milioni di euro. Ora tocca alla Roma"
La Joya ha accettato l'offerta del club saudita. Ora la Roma dovrà decidere se accettare l'indennizzo di 3 milioni di euro
Nelle ultime settimane, in casa giallorossa è esploso il caso Paulo Dybala dopo la maxi offerta dall'Arabia Saudita. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la Joya ha accettato la proposta dell'Al-Qadsiah, decidendo di vestire la maglia del club saudita.
L'esperto di mercato scrive: "Il giocatore ha accettato un contratto di tre anni da 75 milioni di euro totali. Nelle prossime ore l'agente dell'argentino incontrerà la Roma che dovrà decidere se accettare un indennizzo di circa 3 milioni di euro. Una cifra quindi notevolmente più bassa rispetto alla clausola da 12 che era in scadenza il primo d'agosto. La palla dunque passa al club giallorosso per la decisione finale".
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