Pedullà: "Fiorentina dice no allo scambio Folorunsho-Amrabat. Viola vogliono trattenere il marocchino"

Sofyan Amrabat è tornato al centro della Fiorentina, negli ultimi giorni Palladino ha speso parole bellissime nei suoi riguardi e il suo desiderio sarebbe quello di tenere il centrocampista marocchino...

Sofyan Amrabat è tornato al centro della Fiorentina, negli ultimi giorni Palladino ha speso parole bellissime nei suoi riguardi e il suo desiderio sarebbe quello di tenere il centrocampista marocchino per tutta la stagione. Possiamo aggiungere che nelle ultimissime ore ilNapoli ha proposto alla Fiorentina uno scambio Amrabat-Folorunsho. Ma i viola, pur apprezzando il centrocampista classe 1998, hanno declinato. Folorunsho potrebbe diventare un’opzione per la Fiorentina, il profilo piace e ve ne abbiamo parlato il 7 agosto, soltanto se non andasse in porto l’opzione Lazio (soluzione preferita dal calciatore). L’alternativa per i biancocelesti – come già raccontato – è Alcaraz. A scriverlo è Alfredo Pedullà.

RANIERI: “ATENE BRUCIA ANCORA PERCHÈ HO PERSO IO CHI HA SEGNATO. PER IL RINNOVO MANCA SOLO LA FIRMA”

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