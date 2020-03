Il Nacional, il quotidiano più importante del Messico, ha dato la notizia della positività al Coronavirus di Paulo Dybala, notizia che viene arriva 24 ore dopo la nota ufficiale della Juventus che annunciava la positività di Daniele Rugani. La Juventus però fa sapere, contattata dalla redazione di Sportitalia, che non corrisponde alla realtà la notizia su Paulo Dybala. Quindi allarme rientrato per il giocatore argentino, almeno per il momento.