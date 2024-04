Scintille Dybala-Guendouzi, l’argentino mostra il parastinco con la coppa del mondo

Episodio curioso accaduto oggi nel derby di Roma. Subito dopo un’intervento di Dybala in scivolata su Guendouzi a mettere la palla in calcio d’angolo mentre il laziale si stava involando verso la porta, i due hanno avuto una lite. Nel momento in cui i compagni si sono avvicinati per dividerli, l’attaccante argentino nell’allontanarsi ha mostrato al centrocampista francese in segno di scherno i suoi parastinchi. Su di essi c’è infatti disegnata la Coppa del Mondo che vinse nel 2022 l’Argentina proprio contro la nazionale francese. Una partita in cui Guendouzi si trovava in panchina e che vide Dybala entrare per battere uno dei rigori decisivi dopo i supplementari. Lo riporta ilromanista

Dybala showing Guendouzi his shin pad which has a picture of Argentina winning the World Cup on ☠️🍿 pic.twitter.com/JzfWWkaEie — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 6, 2024

Zazzaroni: “Ho parlato con Pradè, Palladino è il prescelto per la panchina viola”