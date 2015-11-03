Notizie Guendouzi Fiorentina

Calisti sicuro: "Questa sera Guendouzi giocherà contro la Fiorentina e darà tutto in campo"
07 gennaio 2026 16:38
Nonostante la cessione ormai fatta al Fenerbache Guendouzi è regolarmente convocato per Lazio-Fiorentina
07 gennaio 2026 13:19
Pedullà: "Guendouzi stasera doveva essere titolare, ma adesso a chi conviene farlo giocare?"
07 gennaio 2026 11:53
Di Marzio rivela: "Accordo totale tra Lazio e Fenerbahce, Guendouzi vola in Turchia"
07 gennaio 2026 09:47
Per Moretto c'è un accordo tra Fenerbahce e Guendouzi. Non è scontata la presenza contro la Fiorentina
05 gennaio 2026 18:58
Guendouzi via dalla Lazio. Gazzetta: “Sostituto? Tra i nomi c’è quello di Fazzini, vecchio pallino”
04 gennaio 2026 09:50
Nainggolan sicuro: "Guendouzi una pippa, meglio Duncan di lui. Isaksen non lo metto davanti a Nico Gonzalez"
11 aprile 2024 08:40
Scintille Dybala-Guendouzi, l'argentino mostra il parastinco con la coppa del mondo
06 aprile 2024 23:33
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