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Notizie Guendouzi Fiorentina

Calisti sicuro: "Questa sera Guendouzi giocherà contro la Fiorentina e darà tutto in campo"

07 gennaio 2026 16:38

Nonostante la cessione ormai fatta al Fenerbache Guendouzi è regolarmente convocato per Lazio-Fiorentina

07 gennaio 2026 13:19

Pedullà: "Guendouzi stasera doveva essere titolare, ma adesso a chi conviene farlo giocare?"

07 gennaio 2026 11:53

Di Marzio rivela: "Accordo totale tra Lazio e Fenerbahce, Guendouzi vola in Turchia"

07 gennaio 2026 09:47

Per Moretto c'è un accordo tra Fenerbahce e Guendouzi. Non è scontata la presenza contro la Fiorentina

05 gennaio 2026 18:58

Guendouzi via dalla Lazio. Gazzetta: “Sostituto? Tra i nomi c’è quello di Fazzini, vecchio pallino”

04 gennaio 2026 09:50

Nainggolan sicuro: "Guendouzi una pippa, meglio Duncan di lui. Isaksen non lo metto davanti a Nico Gonzalez"

11 aprile 2024 08:40

Scintille Dybala-Guendouzi, l'argentino mostra il parastinco con la coppa del mondo

06 aprile 2024 23:33

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