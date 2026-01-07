7 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:10

Di Marzio rivela: "Accordo totale tra Lazio e Fenerbahce, Guendouzi vola in Turchia"

Di Marzio rivela: “Accordo totale tra Lazio e Fenerbahce, Guendouzi vola in Turchia”

Redazione

7 Gennaio · 09:47

Aggiornamento: 7 Gennaio 2026 · 09:47

Guendouzi

di

È arrivata la fumata bianca per il trasferimento di Matteo Guendouzi al Fenerbahce. Dopo la trattativa portata avanti nella giornata di ieri, Lazio e club turco hanno raggiunto l’accordo definitivo sulla base di 28 milioni di euro più 2 milioni di bonus, soddisfacendo le richieste della società biancoceleste che aveva chiesto un rilancio sull’offerta iniziale.

L’intesa tra le parti prevede che il centrocampista francese parta per Istanbul subito dopo la sfida contro il Verona, in programma domenica 11 gennaio, ultimo impegno di Guendouzi con la maglia della Lazio.

Si chiude così l’esperienza in biancoceleste del centrocampista, che in due stagioni ha collezionato 85 presenze e 5 gol, diventando una pedina importante del centrocampo laziale. Ora per Guendouzi è pronta una nuova avventura in Turchia, dove vestirà la maglia del Fenerbahce e inizierà un nuovo capitolo della sua carriera.

