7 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:32

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nonostante la cessione ormai fatta al Fenerbache Guendouzi è regolarmente convocato per Lazio-Fiorentina

News

Nonostante la cessione ormai fatta al Fenerbache Guendouzi è regolarmente convocato per Lazio-Fiorentina

Redazione

7 Gennaio · 13:19

Aggiornamento: 7 Gennaio 2026 · 13:19

TAG:

ACF FiorentinaCalciomercatoGuendouziLazio

Condividi:

di

Nonostante le voci di mercato che continuano a circolare attorno al suo nome, Matteo Guendouzi è regolarmente presente nella lista dei convocati per la partita contro la Fiorentina. Il francese si avvicina sempre di più al trasferimento: il Fenerbahce ha chiuso l’accordo con la Lazio per 28 milioni+2 di bonus. Le indiscrezioni su un possibile futuro lontano non hanno influito sulle scelte dell’allenatore, che potrà contare su Guendouzi per questa sfida importante.

I convocati della Lazio:

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;                                                                                        Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;                          Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Guendouzi, Rovella, Vecino;                                  Attaccanti: Cancellieri, Isaksen, Serra, Pedro, Zaccagni.

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio