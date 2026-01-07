Nonostante la cessione ormai fatta al Fenerbache Guendouzi è regolarmente convocato per Lazio-Fiorentina

Nonostante le voci di mercato che continuano a circolare attorno al suo nome, Matteo Guendouzi è regolarmente presente nella lista dei convocati per la partita contro la Fiorentina. Il francese si avvicina sempre di più al trasferimento: il Fenerbahce ha chiuso l’accordo con la Lazio per 28 milioni+2 di bonus. Le indiscrezioni su un possibile futuro lontano non hanno influito sulle scelte dell’allenatore, che potrà contare su Guendouzi per questa sfida importante.

I convocati della Lazio:

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel; Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli; Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Guendouzi, Rovella, Vecino; Attaccanti: Cancellieri, Isaksen, Serra, Pedro, Zaccagni.