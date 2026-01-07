Pedullà: "Guendouzi stasera doveva essere titolare, ma adesso a chi conviene farlo giocare?"

La Lazio ha ceduto Guendouzi al Fenerbahce per 28 milioni di euro più 2 di bonus, il centrocampista francese partirà lunedì prossimo in direzione Instanbul. Il noto giornalista ed esperto di calciomer...

La Lazio ha ceduto Guendouzi al Fenerbahce per 28 milioni di euro più 2 di bonus, il centrocampista francese partirà lunedì prossimo in direzione Instanbul. Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha rivelato alcuni retroscena su questa trattativa:

"Retroscena Guendouzi-Fenerbahce : aveva chiesto la cessione a dicembre I documenti sono attesi in giornata poi potrà andare a Istanbul. Fino a un’ora fa era previsto tra i convocati per stasera e anche titolare, ma a chi conviene? Almeno 30 milioni in cassa, non 25 più bonus. Totale 60"

Di conseguenza questa sera Guendouzi non dovrebbe essere della partita. Troppo grande il rischio di infortunio per la Lazio che potrebbe perdere 30 milioni di euro. Oltre alla sua assenza i capitolini dovranno fare a meno di Castellanos ceduto al West Ham, Dia in coppa d'Africa e Noslin squalificato, ritrovandosi senza punte centrali. Mancherà anche Marusic sempre per squalifica