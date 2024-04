Zazzaroni: “Ho parlato con Pradè, Palladino è il prescelto per la panchina viola”

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni su presente e futuro della Fiorentina al “Pentasport” di Radio Bruno Toscana:

“Ho sentito Pradè, è un mio caro amico ed al momento è ancora molto turbato per quanto è successo, di sicuro ho capito che Commisso non ha assolta intenzione di vendere e che Pradè e Burdisso lavoreranno in tandem sul mercato. Il futuro di Italiano? Se dovessi scommettere un euro direi che va via, il prescelto per la sua sostituzione è Palladino, anche se c’è un ostacolo di cui al momento preferisco non parlare. L’alternativa è Gilardino. Cosa piace di Palladino? Porterebbe freschezza, è giovane, bravo ed ha idee molto interessanti. Aquilani? Piace a Commisso ma la sua candidatura è meno forte. La Fiorentina se supera questa sua bipolarità è ancora in tempo per togliersi delle grandi soddisfazioni già quest’anno.”.

