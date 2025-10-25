Gasperini attacca Dybala: “Le sue parole non mi sono piaciute, non sono giuste. Il gruppo non lo merita”

La Roma nell’ultimo turno di Europa League è andata in contro ad una sconfitta eccezionale contro il Victoria Pilzen. Nel post partita Paulo Dybala aveva criticato aspramente l’atteggiamento della squadra, sostenendo che i giallorossi avessero sottovalutato la sfida e che fossero entrati “mosci in campo”. Il commento dell’ argentino non è piaciuto a Gasperini, che gli ha risposto pubblicamente: “Mi hanno dato fastidio le sue parole, non sono giuste. Paulo si è chiarito nello spogliatoio. Capita a fine partita di usare parole che non rappresentano ciò che si pensa, però moscio e sottovalutazione non devono esistere: questo gruppo non le merita. Possiamo commettere errori, ma l’atteggiamento non sarà mai quello sbagliato.”