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Il difensore argentino della Fiorentina Pezzella è stato convocato in nazionale. Nella lista anche De Paul, Dybala, Martinez e Musso

Ecco la lista dei convocati della nazionale e dell'Under 23 argentina per le partite in programma ad ottobre. Presente il difensore della Fiorentina German Pezzella, l'attaccante della Juventus Paulo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 settembre 2019 20:16
Il difensore argentino della Fiorentina Pezzella è stato convocato in nazionale. Nella lista anche De Paul, Dybala, Martinez e Musso - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
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Ecco la lista dei convocati della nazionale e dell'Under 23 argentina per le partite in programma ad ottobre. Presente il difensore della Fiorentina German Pezzella, l'attaccante della Juventus Paulo Dybala, il portiere dell'Udinese Juan Musso, il trequartista Rodrigo De Paul e l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez.

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