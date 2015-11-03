Notizie Convocati Nazionale Fiorentina

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Bonaventura centra seconda convocazione di fila in Nazionale. Spalletti non chiama Biraghi

10 novembre 2023 19:16

Castrovilli, Mancini non lo convoca. Chiamata rimandata di poco, ecco quando avrà la sua chance

04 ottobre 2019 12:10

Il difensore argentino della Fiorentina Pezzella è stato convocato in nazionale. Nella lista anche De Paul, Dybala, Martinez e Musso

27 settembre 2019 20:16

Convocati Italia, Mancini chiama i 3 violazzurri: Benassi fa compagnia a Chiesa e Biraghi

01 febbraio 2019 15:35

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