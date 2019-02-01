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Convocati Italia, Mancini chiama i 3 violazzurri: Benassi fa compagnia a Chiesa e Biraghi

3 giocatori viola nell'elenco dei convocati di Roberto Mancini.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 febbraio 2019 15:35
Convocati Italia, Mancini chiama i 3 violazzurri: Benassi fa compagnia a Chiesa e Biraghi -
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Mancini chiama 32 giocatori per la 2 giorni di raduno in programma i prossimi lunedì 4 e martedì 5 febbraio. Ci sono i viola Chiesa, Biraghi e Benassi. Ritorna Fabio Quagliarella.

Ecco l'elenco completo dei convocati:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);
Difensori: Alessandro Bastoni (Parma), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Giorgio Chiellini (Juventus), Andrea Conti (Milan), Domenico Criscito (Genoa), Mattia De Sciglio (Juventus), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Manuel Lazzari (Spal), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Juventus);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Marco Benassi (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Sassuolo), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma);
Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Roberto Inglese (Parma), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Bioty Kean (Juventus), Kevin Lasagna (Udinese), Matteo Politano (Inter), Fabio Quagliarella (Sampdoria).

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