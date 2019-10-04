Castrovilli, Mancini non lo convoca. Chiamata rimandata di poco, ecco quando avrà la sua chance
Oggi Mancini renderà noto l'elenco dei convocati che prenderanno parte alle promesse due sfide di qualificazione ai campionati europei. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, non ci sarà il n...
A cura di Redazione Labaroviola
04 ottobre 2019 12:10
Oggi Mancini renderà noto l'elenco dei convocati che prenderanno parte alle promesse due sfide di qualificazione ai campionati europei. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, non ci sarà il nome di Gaetano Castrovilli, con il c.t. intenzionato a dare a questi giovani una chance nella sosta di novembre, a qualificazione già acquisita. Ci sarà probabilmente spazio, invece, per l’ex viola Biraghi, visto anche l'infortunio di Palmieri. Certa la convocazione di Chiesa