Provocazione tifoso viola: "Prendiamo Dybala per farlo giocare con Vlahovic per sgarro alla Juventus"

Il caso Vlahovic continua a tenere banco a Firenze e tra i tifosi viola, un tifoso viola lancia la sua provocazione contro la Juventus

Nel corso della trasmissione Il Pentasport di Radio Bruno, tra i tanti interventi dei tifosi viola sulla questione Vlahovic anche quella di un tifoso che ha lanciato la sua provocazione, considerato il pressing della Juventus su Vlahovic che ormai va avanti da qualche mese (ma che dovrebbe comunque andare a vuoto data sia la volontà di Commisso e sia le gravi condizioni economiche della Juventus), questa le parole del tifoso viola: "Io dico a Commisso di prendere Dybala a parametro zero a giugno per farlo giocare tutta la prossima stagione in coppia con Vlahovic e fargli fare la bocca alla Juventus per questo che sarebbe potuto essere e non è stato, cosi gli facciamo lo sgarro" conclude il simpatico tifoso.

PEDULLA' CRITICO SU VLAHOVIC

https://www.labaroviola.com/pedulla-vlahovic-patetico-con-le-mani-sul-cuore-si-accontenta-di-800-mila-euro-per-non-rinnovare/161358/