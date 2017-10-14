La Juventus non sa più vincere e Dybala sbaglia un rigore. Allo stadium è 1-2, trionfo Lazio con Immobile

La Lazio espugna l’Allianz Stadium battendo in rimonta la Juve 2-1. Nel primo tempo vantaggio bianconero con Douglas Costa. Nella ripresa harakiri bianconero in 7’ con l’1-2 firmato Immobile, in rete...

La Lazio espugna l’Allianz Stadium battendo in rimonta la Juve 2-1. Nel primo tempo vantaggio bianconero con Douglas Costa. Nella ripresa harakiri bianconero in 7’ con l’1-2 firmato Immobile, in rete prima al 47’ poi il raddoppio su calcio di rigore sette minuti dopo.

È successo di tutto nella ripresa: dopo lo svantaggio la squadra di Allegri si è buttata a capofitto in avanti esponendosi ai contropiede biancazzurri ma ha continuato a creare occasioni e, se nel primo tempo bisogna ricordare una traversa di Higuain, nel secondo un clamoroso palo interno di Dybala, entrato al posto di Khedira e poi il rigore sbagliato dalla Joya al 97’ (il secondo consecutivo dopo quello di Bergamo).

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