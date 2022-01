Figuraccia Juventus, si accorgono dei debiti e ritrattano rinnovo Dybala che non ci sta: “Vado via”

BUENOS AIRES (Argentina) – “Paulo Dybala si è seduto al tavolo con i dirigenti della Juventus e ha comunicato loro la propria decisione di non rinnovare il proprio contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Lascerà il club a parametro zero dopo sette anni e a breve inizierà ad ascoltare le offerte che gli arriveranno”. All’indomani della sconfitta dei bianconeri contro l’Inter in Supercoppa Italiana, la nota emittente televisiva argentina TyC Sports lancia la bomba: Dybala sarebbe rimasto deluso dalla strategia al ribasso adottata da Nedved, Arrivabene e Cherubini, oltre che dai continui rinvii per sancire il prolungamento, e si sarebbe quindi convinto a proseguire la propria carriera lontano da Torino e, con tutta probabilità, dall’Italia. Salvo un “cambio radicale” di atteggiamento da parte della Juventus, quindi, il numero dieci bianconero sarebbe pronto a fare le valigie. La notizia, che al momento non trova conferme, complicherebbe non poco i piani della Juventus e costringerebbe la dirigenza a stravolgere le sue strategie di mercato. Lo scrive Tuttosport

