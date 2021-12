Palmeri: “La Juve non rinnova il contratto a Dybala per usare i soldi risparmiati su Vlahovic”

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, l’esperto di mercato Tancredi Palmeri ha parlato dell’interesse della Juventus per il bomber della Fiorentina Vlahovic:

“Allegri fa giocare Dybala con il Malmoe per dargli minuti, ma la questione è ancora molto delicata: il contratto di Dybala tarda ad arrivare sia per i noti problemi della Juventus, sia perché qualcuno in società comincia a pensare che possa essere più saggio dirigere il budget su Vlahovic, qualora si sia costretti alla scelta. Ad oggi Dybala rimane comunque probabile al rinnovo con la Juve: ma probabile non significa sicuro…”

