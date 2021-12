Se la Fiorentina avesse fatto la figura del Milan in Champions ci avrebbero mangiati vivi

L’esperienza del Milan in Champions è stata imbarazzante. Ultimo posto nel girone, solo 4 punti fatti, Europa League nemmeno conquistata, 0 vittorie in casa, solo 1 punto raccolto contro il Porto. Insomma, la storia del girone difficile non tiene. Anche perchè, va bene il Liverpool, ma il calendario ti ha voluto talmente bene che il vero Liverpool lo hai incontrato una volta sola. Perchè quello che si è presentato ieri a San Siro non è certamente il Liverpool. Esclusi Manè e Salah, il resto erano giocatori giovanissimi oppure giocatori mai utilizzati dal primo minuto come Origi, che pensate quest’anno, tra Premier e Champions League ha giocato titolare solo una volta in 4 mesi. Ecco, giusto per far capire con quali uomini Klopp si è presentato ieri a Milano.

Se il Milan non ha passato il turno in Champions League, e non si è nemmeno qualificata all’Europa League, la colpa non è del girone di ferro come qualcuno da casa rossonera vuole far credere. Semplicemente perchè il Milan non è stata assolutamente all’altezza di un girone di Champions League. Anche la miseria dei 6 gol fatti, un gol di media a partita, lascia molto capire come la squadra di Pioli sia stato un vero e proprio flop in questa competizione. Nessuno si aspettava il primo posto nel girone, ma almeno qualche punto e gol in più, certamente si.

Si tratta del secondo peggior risultato nella storia della Champions da parte di una squadra italiana.

Ecco, pensate adesso se questi numeri e queste prestazioni le avesse fatte la Fiorentina, qualificata in Champions dopo diversi anni. Cosa si sarebbe detto?

Si sarebbe detto qualsiasi cosa. Che in Champions ci devono andare le squadre più blasonate. Che la Champions non è per una squadra come la Fiorentina. Che per giocare certe partite ci vuole la storia, ecc ecc

“Ma cosa andate a fare in Champions se poi fate quelle fugure li”

Ecco, in sintesi il pensiero e la critica sarebbe stata questa qui. Ma oggi invece non leggiamo nulla di tutto questo, il pensiero è quasi dopato dall’idea che al Milan sia concesso tutto. Come se fosse stato un bene per la squadra di Pioli non andare avanti. Sperando che in casa viola si possa tornare molto presto a giocare questa competizione, speriamo che in caso di fallimento, la critica sarà esattamente questa qui, cosi dolcemente morbida..

Flavio Ognissanti

L’INCHIESTA Di REPORT, LA TRUFFA DEL MILAN AI SUOI CALCIATORI PER LE CASE