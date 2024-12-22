La Roma strapazza il Parma 5 a 0, ma resta a -12 dalla Fiorentina, che ha 2 partite in meno

La Roma annienta il Parma e risale in classifica, issandosi a 19 punti. La Fiorentina dista ancora ben 12 lunghezze

La Roma di Claudio Ranieri prova a ripartire dopo il brutto KO esterno in casa del Como, e lo fa con un netto 5 a 0 a un Parma sempre più in difficoltà, solo un punto sopra la zona retrocessione. Nel lunch match dell'Olimpico i giallorossi si aggrappano a un ispiratissimo Dybala, autore di una doppietta, al gol dell'ex Milan e Bologna Saelemaekers, al rigore di Paredes e al timbro di Dovbyk.

La partita si è fin da subito messa sui binari giusti per gli uomini di Ranieri, che nel primo quarto d'ora hanno messo a segno le prime due reti, grazie a un rigore di Dybala e il timbro di Saelemaekers. A inizio secondo tempo è arrivata la doppietta dell'ex Juventus, che ha poi lasciato il rigore del 5 a 0 al compagno di nazionale Paredes. La partita si è chiusa con la rete di Dovbyk su assist di un pimpantissimo Dybala.

Un'ottima Roma, dunque, di fronte a un remissivo e quasi mai pericoloso Parma, che dopo un discreto inizio di stagione è crollato in classifica. I giallorossi, invece, provano a scalare la graduatoria, e salgono a 19 punti in 17 partite. Restano quindi lontani dalle posizioni che valgono l'Europa, e soprattutto dalla Fiorentina, che è a quota 31 punti. Inoltre, i viola hanno disputato solo 15 partite, 2 in meno dei capitolini, che restano dietro di 12 punti.

SANCHEZ AVVISA LA FIORENTINA

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