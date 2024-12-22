Sanchez: "La Fiorentina sta facendo bene e sarà una partita difficile, ma abbiamo giocatori forti"

Alexis Sanchez ha parlato in vista della sfida contro la Fiorentina, elogiando la stagione dei viola ma avvisandoli

Il giocatore dell’Udinese Alexis Sanchez ha parlato ai microfoni di TV12 dalla sede del Bluenergy Stadium, in vista del posticipo di lunedì tra Fiorentina e i friulani. Il cileno, rientrato da poco da un lungo infortunio, ha parlato prima del suo stato di forma, poi dei viola, elogiando il loro stato di forma ma avvisandoli. Queste le sue parole, riportate da TuttoUdinese:

"Sono molto contento di essere tornato in campo dopo tanto tempo. Dobbiamo continuare a lavorare di più e tornare a vincere come ho sempre fatto qua a Udine. Io sono in forma e sono pronto per giocare, ma decide il mister. Mi manca solo giocare per trovare il ritmo giusto. La Fiorentina sta facendo bene e sarà difficile giocare contro di loro lunedì. Dovremo essere concentrati e dare ognuno di noi il massimo perché abbiamo calciatori forti".

PARLA L'AGENTE DI BOVE

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