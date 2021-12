La Juventus snobba Dybala per destinare i soldi a Vlahovic? Falso, l’argentino rinnova a 8 milioni

Che la Juventus sia interessata a Vlahovic non è un mistero, come non è un mistero che la società bianconera abbia problemi economici, per questo motivo qualcuno aveva avanzato l'ipotesi di un mancato rinnovo di Dybala per destinare i soldi per comprare il centravanti della Fiorentina. Ma cosi non è stato, arriva il rinnovo dell'argentino