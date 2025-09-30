Dybala potrebbe essere convocato domenica contro la Fiorentina. Smaltito l’infortunio alla coscia sinistra

Il fantasista giallorosso,Paolo Dybala,sembra aver smaltito l’infortunio e potrebbe essere convocato domenica contro la Fiorentina.

Domenica al Franchi la Fiorentina affronterà la Roma, squadra in grandissima fiducia e spolvero, che ha raccolto 12 punti nelle prime cinque giornate. Tra i convocati , come riporta “Il Romanista”,dovrebbe rientrare Paolo Dybala che sembra aver smaltito con un pò d’anticipo l’infortunio alla coscia sinistra avvenuto contro il Torino. Infatti gli ultimi esami hanno dato il via libera al giocatore giallorosso a svolgere lavoro sul campo aumentando i carichi e che quindi adesso spera ,se avrà l’ok di staff e tecnico, in una convocazione. La Fiorentina quindi , se verrà confermata la sua presenza , dovrà riuscire a limitare anche le magie del fantasista argentino.