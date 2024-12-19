Corriere dello Sport: "Bernardeschi avvistato a Roma, può essere un idea per sostituire Dybala"

In caso di addio di Dybala ogni scenario è aperto. Anche la possibilità che possa influire l'opinione del nuovo allenatore: Ghisolfi ha detto che la Roma non vuole «aspettare sei mesi» e quindi anche...

In caso di addio di Dybala ogni scenario è aperto. Anche la possibilità che possa influire l'opinione del nuovo allenatore: Ghisolfi ha detto che la Roma non vuole «aspettare sei mesi» e quindi anche la sua idea su Dybala potrebbe avere un peso. Nel frattempo nei giorni scorsi era a Roma Federico Bernardeschi: già in passato era stato accostato al club giallorosso, stavolta secondo alcune indiscrezioni di mercato potrebbe essere quella giusta. Il giocatore di proprietà del Toronto in Italia tornerebbe più che volentieri e l'idea Roma lo intriga, visto che è pure la città della moglie. Ma a Trigoria, in passato, non erano convinti di voler puntare su un calciatore di quasi 31 anni: la strada non sembra così in discesa. Lo scrive il corriere dello Sport

RINNOVO DODO

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