La Roma passeggia sul Monza, continua il flop di Galliani e Berlusconi in serie A, ultimi in classifica

È festa Roma all’Olimpico, dove la squadra di José Mourinho domina contro il Monza, vince 3-0, scopre Paulo Dybala e si prende la testa della classifica in solitaria. Due volte la Joya, poi la rete di Ibanez nella ripresa: i giallorossi divertono e si divertono contro i brianzoli, facendo impazzire gli oltre 70mila dell’Olimpico, che accolgono anche il Gallo Andrea Belotti, esordiente nella serata e anche ad un passo dal gol.

Dybala show, la prima volta non si scorda mai

È la serata di Paulo Dybala all’Olimpico. La Roma chiude il primo tempo della sfida contro il Monza avanti 2-0, trainato dal talento della Joya, che trova le sue prime due reti in maglia Roma, nel delirio dell’Olimpico. L’argentino prima sfrutta al meglio un tocco di testa di Abraham, che lo lancia in campo aperto solo contro Marlon e, dopo una bella cavalcata, batte Di Gregorio con un sinistro pulito, su cui il portiere brianzolo non può nulla, poi segna di pura fame, dopo una respinta del portiere del Monza su tiro di Abraham, anticipando un difensore brianzolo in scivolata. E dire che nei primi 10-15 minuti la squadra di Stroppa aveva fatto il suo, con un buon palleggio che aveva messo in difficoltà la Roma, che non ha però subito alcun pericolo, andando a riposo con un comodo doppio vantaggio, macchiato solo dall’infortunio di Kumbulla a metà prima frazione, fermato da quello che sembra un guaio muscolare.

Festa giallorossa, segna anche Ibanez. Notte fonda Monza

La ripresa si apre con un cambio nel Monza di Stroppa, che sostituisce Marrone con Molina, abbassando nel trio difensivo Carlos Augusto. E l’inizio dei brianzoli non è male, con Petagna che sfiora il 2-1, venendo schermato solo da Smalling, e con un colpo di testa di Caldirola che sfiora l’incrocio. Ma la reazione brianzola si appiattisce ben presto, con la Roma spinge alla caccia del tre a zero: prima ci prova Dybala, poi Pellegrini viene stoppato su assist di Celik. Ci prova anche Abraham con un’azione fantastica in cui dribbla tutti, ma Caldirola con il tacco salva a porta vuota, negando all’inglese la gioia del gol.

La porta di Di Gregorio sembra maledetta, ma all’ora di gioco è Roger Ibanez ad entrare nel tabellino dei marcatori, sfruttando la difesa ferma del Monza e insaccando di testa, su angolo di Pellegrini. Sopra di tre gol Mou concede la passerella a Dybala, che esce con una standing ovation. Entra El Shaarawy, poi è il turno di Spinazzola e di Andrea Belotti, che sfiora anche il gol. I giallorossi regalano una ventina di minuti di fraseggio, cercando il poker senza fortuna, mentre il Monza scheggia una traversa con Machin. La sfida si chiude 3-0 e i giallorossi si prendono la vetta della A. Lo riporta TMW

