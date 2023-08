Corriere dello Sport, Beltran e la chiamata con Dybala ma ecco perché ha scelto Fiorentina

Scrive il Corriere dello Sport, Lucas Beltran arriverà a Firenze nel pomeriggio per visite mediche e firma. Pronto per lui un quinquennale da 1,8 milioni a stagione, stasera potrebbe già essere al Franchi. Lo stesso Beltran ha ammesso di fronte alle telecamere, prima di imbarcarsi dall’aeroporto di “Ezeiza”: «Sì, è vero, ho parlato con Dybala, ma il passaggio alla Roma non si è concretizzato. Ho scelto la Fiorentina e il suo grande progetto». E mentre l’argentino giallorosso cercava di convincerlo ad andare nella Capitale, da Firenze a chiamarlo sono stati altri suoi connazionali ovvero Nico Gonzalez e Martinez Quarta.