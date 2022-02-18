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Iachini si prende i meriti: "Vlahovic era un ragazzino che veniva dalla Primavera, l'ho fatto crescere io"

In conferenza stampa col Parma, Iachini si è attribuito i meriti dell'esplosione di Dybala, Belotti, Nainggolan e Vlahovic

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 febbraio 2022 13:52
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Iachini si prende i meriti: "Vlahovic era un ragazzino che veniva dalla Primavera, l'ho fatto crescere io"

slot gacor In conferenza stampa nel Parma l'ex tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini è tornato a parlare della crescita di Vlahovic. Queste le sue parole: "Quando io ho allenato Belotti stoppava la palla a 3 metri. Però veniva al campo alle 7 per allenarsi e migliorare. Uguale Dybala, non lo conosceva nessuno. Vlahovic stesso veniva dalla Primavera della Fiorentina. Nainggolan giocava punta, l'ho messo centrocampista per migliorare la tecnica individuale, nel calcio si fa questo".

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