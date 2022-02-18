Nazione, la Fiorentina incontra Bozzo per l'acquisto di Odriozola. Lo spagnolo ha detto sì a restare

Il terzino della Fiorentina Odriozola sarebbe disposto a restare in viola, resta da convincere il Real Madrid

slot gacor Come possiamo leggere oggi su La Nazione, la Fiorentina ha deciso di comprare Odriozola dal Real Madrid. Tuttavia, il Real non è convinto di cederlo dopo aver venduto troppo frettolosamente Hakimi e Theo Hernandez. Per questo, nella giornata di ieri, è andato in scena un summit di mercato tra la dirigenza gigliata e il procuratore Beppe Bozzo, che in estate ha fatto da intermediario per il passaggio in prestito alla Fiorentina di Odriozola. In attesa di una risposta dal Real Madrid, lo spagnolo ha già fatto sapere di restare molto volentieri alla Fiorentina.

IL PORTIERE VIOLA TERRACCIANO HA PARLATO DEL MISTER ITALIANO

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