Terracciano: "Italiano ha dato nuove motivazioni. Mi piace giocare la palla e su questo ci alleniamo"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb il portiere viola Terracciano ha parlato anche di cosa ha portato il mister Italiano alla Fiorentina

slot gacor Pietro Terracciano, portiere titolare della Fiorentina ha parlato in esclusiva a TMW, queste le sue parole sul tecnico viola Italiano:

"Italiano ti chiede di giocare molto con i piedi... Sulle ragioni delle scelte tecniche dovete chiedere al Mister. Sicuramente mi piace giocare la palla coi piedi e ci alleniamo costantemente per migliorare questo aspetto del gioco che, per come vede il calcio l’allenatore, è fondamentale. Il mister ha cambiato in meglio il vostro rendimento. Come ci è riuscito secondo te? Il Mister ha delle idee molto chiare. Da subito ha portato entusiasmo e motivazioni. Eravamo molto delusi da quanto fatto nelle ultime stagioni. L’allenatore è stato bravo a toccare le corde giuste e ad esaltare le caratteristiche dei nostri calciatori. Il mister ha fatto del gruppo e dell'unità il vostro punto di forza? In rosa abbiamo tanti ragazzi giovani, ma anche diversi calciatori di grande esperienza nazionale e internazionale. Credo che ognuno, a suo modo, dia il proprio contributo per tenere unito il gruppo e i risultati, credo, si vedono sul campo"..

L'INTERVISTA COMPLETA AL PORTIERE VIOLA TERRACCIANO

https://www.labaroviola.com/terracciano-non-penso-al-rinnovo-il-prossimo-anno-mi-vedo-alla-fiorentina-anche-se-non-gioco/165939/