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Terracciano: "Italiano ha dato nuove motivazioni. Mi piace giocare la palla e su questo ci alleniamo"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb il portiere viola Terracciano ha parlato anche di cosa ha portato il mister Italiano alla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 febbraio 2022 13:03
Terracciano: "Italiano ha dato nuove motivazioni. Mi piace giocare la palla e su questo ci alleniamo" -
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Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

slot gacor Pietro Terracciano, portiere titolare della Fiorentina ha parlato in esclusiva a TMW, queste le sue parole sul tecnico viola Italiano:

"Italiano ti chiede di giocare molto con i piedi... Sulle ragioni delle scelte tecniche dovete chiedere al Mister. Sicuramente mi piace giocare la palla coi piedi e ci alleniamo costantemente per migliorare questo aspetto del gioco che, per come vede il calcio l’allenatore, è fondamentale. Il mister ha cambiato in meglio il vostro rendimento. Come ci è riuscito secondo te? Il Mister ha delle idee molto chiare. Da subito ha portato entusiasmo e motivazioni. Eravamo molto delusi da quanto fatto nelle ultime stagioni. L’allenatore è stato bravo a toccare le corde giuste e ad esaltare le caratteristiche dei nostri calciatori. Il mister ha fatto del gruppo e dell'unità il vostro punto di forza? In rosa abbiamo tanti ragazzi giovani, ma anche diversi calciatori di grande esperienza nazionale e internazionale. Credo che ognuno, a suo modo, dia il proprio contributo per tenere unito il gruppo e i risultati, credo, si vedono sul campo"..

L'INTERVISTA COMPLETA AL PORTIERE VIOLA TERRACCIANO

https://www.labaroviola.com/terracciano-non-penso-al-rinnovo-il-prossimo-anno-mi-vedo-alla-fiorentina-anche-se-non-gioco/165939/

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