Dybala: "Oggi sarà dura, le partite contro la Fiorentina non finiscono mai"

Paulo Dybala, nel pre partita di Fiorentina-Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Stiamo facendo molto bene, oggi sarà una partita dura in un ambiente molto caldo. L...

Paulo Dybala, nel pre partita di Fiorentina-Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Stiamo facendo molto bene, oggi sarà una partita dura in un ambiente molto caldo. La Fiorentina è una squadra forte, questa partita non finisce mai. Sappiamo dove giochiamo, ci siamo preparati per questo".

Conclude sul ruolo: "La squadra sta facendo bene, mi piace segnare ma sono felice per le vittorie della squadra".