G.Berti: ” La Roma con De Rossi è rinata, Fiorentina già fuori dalla lotta Champions”

Gianluca Berti, ex portiere di Roma e Fiorentina ma dal cuore dichiaratamente viola, è intervenuto in esclusiva a tag24 alla vigilia della sfida di domani sera al Franchi, soffermandosi anche sui recenti risultati della squadra di Italiano:

“Il risultato della partita di andata di Conference League contro il Maccabi Haifa lascia sicuramente tanto spazio alle interpretazioni e nel match di ritorno può succedere di tutto. La Fiorentina non ha fatto una grande prestazione, o meglio l’ha fatta solo a tratti. Credo che manchi soprattutto di attenzione. Tante volte vedo questa squadra scendere in campo con l’atteggiamento sbagliato, ma nell’arco di questa stagione è stata anche in grado di recuperare partite incredibili con grandi prestazioni. Purtroppo non è mai riuscita a trovare continuità nell’arco dell’anno e a volte anche all’interno della stessa gara. Tornando alla gara di Budapest ogni volta però che ha deciso di accelerare e di giocare è riuscita a fare gol e credo che questo sia significativo. La viola è superiore agli israeliani e sono convinto che resti la favorita per il passaggio del turno nel match di ritorno. Della partita di domani che dire, la Roma è una squadra che con De Rossi è rinata. Il nuovo mister ha cambiato tante cose, mi sembra sia molto più vicino ai calciatori. A guardarli da fuori credo che con Mourinho ci fosse molto più distacco. Una sorta di sergente di ferro, mentre ora il nuovo tecnico sta riuscendo a toccare tutti i tasti giusti. Il pericolo numero uno è senz’altro Paulo Dybala. Dall’altra parte però c’è Italiano, un grande allenatore. In questi anni a guardare la Fiorentina ci siamo divertiti e abbiamo raggiunto due finali importanti. Poi purtroppo sono andate male, ma fino al suo arrivo comunque non era una squadra così matura. Sinceramente però credo che a prescindere dal risultato di domani, anche se la Fiorentina dovesse riuscire a vincere, per la corsa Champions ormai sia troppo tardi. Vedo squadre più attrezzate davanti e comunque battere la Roma non sarà semplice. Quello di domani è un test importante, davanti ai propri tifosi e contro una squadra in grande forma. Ci sarà uno stadio pieno e la squadra di Italiano dovrà pensare solo a fare bene. I giallorossi però sono in un momento positivo su tutti i fronti, e per la Fiorentina sarà veramente molto dura”

I convocati della Fiorentina per la Roma: torna finalmente Castrovilli, ci sono Arthur e Martinez Quarta