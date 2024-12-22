Dybala scavalca Higuain tra i migliori marcatori argentini in Serie A. In testa c'è Batistuta con 184 gol

Dybala sale a 127 reti in Serie A, molto distante da Batistuta, il miglior marcatore argentino nel massimo campionato italiano

Con la doppietta al Parma, Paulo Dybala scavalca Gonzalo Higuain nella classifica dei marcatori argentini in Serie A, issandosi al terzo posto in solitaria. Sono ben 127 i gol messi a segno nel massimo campionato italiano da Dybala, con Higuain fermo a 125.

Nonostante la grandissima quantità di reti, l'ex Juventus è molto distante dalla top 2, formata da due leggende come Hernan Crespo e Gabriel Omar Batistuta. L'ex Parma è a quota 153, mentre il "Re Leone" ha segnato 184 reti, di cui 152 con la maglia della Fiorentina.

LA ROMA SPAZZA VIA IL PARMA

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