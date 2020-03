C’è il terzo positivo al COVID19 nella Juventus. Si tratta di Paulo Dybala, che ha annunciato l’esito dell’esito del tampone attraverso un post sui social. Dopo Daniele Rugani (e la sua compagna Michela Persico) e Blaise Matuidi, anche il numero dieci bianconero e la sua fidanzata, Oriana Sabatini, si ritrovano a fare i conti col virus. Anche loro asintomatici, specifica il calciatore, ringraziando per i tanti messaggi ricevuti in pochi minuti.

Giusto ieri Paulo e Oriana avevano condiviso con i fans il loro periodo di isolamento, ringraziamento medici e infermieri per il grande lavoro che stanno portando avanti negli ospedali italiani e raccomandando ad amici e parenti in Argentina di non sottovalutare il problema. Della sua positività di Dybala se n’era parlato già la scorsa settimana: si trattava di una fake, in quanto l’attaccante non ha mai presentato sintomi e in questi giorni si è sottoposto al test