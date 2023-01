Thiago Motta furioso per il rigore alla Roma, smaschera Dybala: “Inesistente, tutti sanno che si butta”

Non ci sta Thiago Motta dopo il rigore fischiato alla Roma. Il tecnico del Bologna dalla panchina ha infatti urlato: “Ha preso la palla, Dio Santo”. Inizia subito in salita la partita per i rossoblù, che adesso dovranno rimontare il vantaggio romanista siglato su rigore da Lorenzo Pellegrini. Match sbloccato dal capitano giallorosso dagli undici metri quindi, dopo un fallo di Lucumì su Dybala in area di rigore. Lo riporta il Corriere dello Sport

A fine partita il tecnico del Bologna si è sfogato: “Contano gli episodi, il rigore è inesistente, non è la prima volta che succede, ci sono giocatori che lo fanno spesso e lo sappiamo. Non ne parliamo, ma lo sappiamo. Non ci è stato fischiato un rigore netto, anzi un giallo al giocatore e uno a me. Però sbaglio io, perché non riesco a controllarmi, devo migliorare in quel senso, ma digerire certe situazioni è difficile. Sono le stesse abitudini dell’anno scorso”.

