I tifosi della Lazio fanno piangere Umtiti, scoppiato in lacrime dopo gli ululati razzisti durante la partita

La giornata del campionato di Serie A ha regalato tante emozioni, ma anche episodi da condannare. Una partita interessante è stata quella tra Lecce e Lazio, i padroni di casa sono stati protagonisti di una grande rimonta. Gli ospiti passano in vantaggio con il solito Ciro Immobile, il Lecce non si arrende e ribalto tutto nel secondo tempo con Strefezza e Colombo.

Episodio da condannare al 67esimo, l’arbitro Marinelli ha interrotto l’incontro per ululati razzisti provenienti dal settore ospiti. Nel primo tempo si sono registrati cori contro Banda, nel secondo tempo verso Umtiti. Il difensore ex Barcellona e Lione è scoppiato a piangere. Il pubblico di casa ha risposto cantando il nome di Umtiti e il francese è stato accompagnato da una lunga standing ovation.

“Gli ululati non li abbiamo sentiti ma se il nostro pubblico ha voluto fare questo gesto di solidarietà nei suoi confronti posso dire che anche noi siamo tutti con lui. Il suo peso si sente nello spogliatoio e in campo come avete potuto vedere”, sono state le parole dell’autore del gol Colombo.

“Noi siamo orgogliosi di avere nel nostro gruppo giocatori come Banda e Umtiti. Sono cose che tolgono spazio allo spettacolo e mortificano tutti noi che siamo in campo a lavorare”, è stato invece la reazione dell’allenatore del Lecce Marco Baroni.

Infine il messaggio sui social del presidente della FIFA Gianni Infantino: “solidarietà a Samuel Umtiti e Lameck Banda. Gridiamo ad alta voce NO AL RAZZISMO!. Che la stragrande maggioranza dei tifosi, che sono brave persone, si alzi e faccia tacere tutti i razzisti una volta per tutte!”.

