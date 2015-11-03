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Notizie Umtiti Fiorentina

I tifosi della Lazio fanno piangere Umtiti, scoppiato in lacrime dopo gli ululati razzisti durante la partita

05 gennaio 2023 17:06

Umtiti: "La Fiorentina è una squadra molto aggressiva ma dobbiamo vincere, farò l'esordio a Lecce"

14 ottobre 2022 16:10

Dalla Russia, il Torpedo Mosca vuole Kokorin della Fiorentina ma non può permettersi lo stipendio

06 luglio 2022 14:09

Sfuma Umtiti per la Fiorentina, si trasferisce al Rennes. Il Barcellona parteciperà sull'ingaggio

06 luglio 2022 13:49

Il Barcellona dà un permesso speciale a Umtiti, accostato alla Fiorentina, per non presentarsi in ritiro

04 luglio 2022 13:21

Tirreno, la Fiorentina ha avviato la trattativa col Feyenoord per Senesi. Sarà il sostituto di Milenkovic

29 giugno 2022 12:11

Dalla Spagna, ostacolo ingaggio per Umtiti: guadagna 4 milioni. Fiorentina offre massimo 2 milioni

28 giugno 2022 17:00

Dalla Spagna sono sicuri: "Umtiti ha deciso di lasciare il Barcellona per trasferirsi alla Fiorentina"

27 giugno 2022 11:55

Dalla Spagna, Barcellona apre al prestito di Umtiti. La Fiorentina dovrà pagare parte dell'ingaggio

26 giugno 2022 20:53

Tuttosport, Fiorentina pensa ad Umtiti per il dopo Milenkovic: il difensore potrebbe arrivare in prestito

26 giugno 2022 17:02

Il Barcellona vuole disfarsi di Umtiti, c'è la Fiorentina che potrebbe prenderlo in prestito secco

25 giugno 2022 13:57

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