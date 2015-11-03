Notizie Umtiti Fiorentina

I tifosi della Lazio fanno piangere Umtiti, scoppiato in lacrime dopo gli ululati razzisti durante la partita
05 gennaio 2023 17:06
Umtiti: "La Fiorentina è una squadra molto aggressiva ma dobbiamo vincere, farò l'esordio a Lecce"
14 ottobre 2022 16:10
Dalla Russia, il Torpedo Mosca vuole Kokorin della Fiorentina ma non può permettersi lo stipendio
06 luglio 2022 14:09
Sfuma Umtiti per la Fiorentina, si trasferisce al Rennes. Il Barcellona parteciperà sull'ingaggio
06 luglio 2022 13:49
Il Barcellona dà un permesso speciale a Umtiti, accostato alla Fiorentina, per non presentarsi in ritiro
04 luglio 2022 13:21
Tirreno, la Fiorentina ha avviato la trattativa col Feyenoord per Senesi. Sarà il sostituto di Milenkovic
29 giugno 2022 12:11
Dalla Spagna, ostacolo ingaggio per Umtiti: guadagna 4 milioni. Fiorentina offre massimo 2 milioni
28 giugno 2022 17:00
Dalla Spagna sono sicuri: "Umtiti ha deciso di lasciare il Barcellona per trasferirsi alla Fiorentina"
27 giugno 2022 11:55
Dalla Spagna, Barcellona apre al prestito di Umtiti. La Fiorentina dovrà pagare parte dell'ingaggio
26 giugno 2022 20:53
Tuttosport, Fiorentina pensa ad Umtiti per il dopo Milenkovic: il difensore potrebbe arrivare in prestito
26 giugno 2022 17:02
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