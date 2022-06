Tuttosport, Fiorentina pensa ad Umtiti per il dopo Milenkovic: il difensore potrebbe arrivare in prestito

Conferme sull’idea Samuel Umtiti per la Fiorentina. Dopo le prima voci proveniente da L’Equipe, anche Tuttosport ha parlato del difensore del Barcellona come possibile sostituto del possibile partente Nikola Milenkovic. Stando quanto riportato dal quotidiano italiano, il difensore francese ha un contratto con il Barcellona fino al 2026, ma sarebbe fuori dal progetto blaugrana. Ecco, quindi, che i viola potrebbero farsi avanti riuscendo a strappare un prestito proprio come riferito nella giornata di ieri dal quotidiano francese. Molto dipenderà dal futuro di Milenkovic.