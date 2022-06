Dalla Spagna, ostacolo ingaggio per Umtiti: guadagna 4 milioni. Fiorentina offre massimo 2 milioni

Ostacolo ingaggio per Samuel Umtiti alla Fiorentina. Non ci sono dubbi, l’intenzione del Barcellona è quella di cedere il difensore nella prossima finestra di calciomercato. Secondo quanto riportato da Sport, i dirigenti blaugrana hanno già fatto sapere al francese che non avrà più opportunità di trovare spazio con Xavi, rendendogli così più facile la scelta di lasciare il club. Il problema è che il classe ’93 non ha accettato di negoziare la risoluzione del nuovo contratto, che ha la scadenza fissata nel 2026, spalmato e proprio nel mese di gennaio per aiutare la dirigenza. Qui sorge il problema per la società gigliata: i viola non sono disposti a spendere 4 milioni di euro netti di ingaggio per il difensore francese. Il massimo a cui si possono spingere i viola, malgrado qualche perplessità legata alla sua condizione fisica, è ad un ingaggio di 2 milioni annui. Il Barcellona, nonostante le difficoltà nella trattativa, spera di raggiungere l’accordo entro il prossimo 4 luglio.