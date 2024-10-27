Gazzetta: “Beltran e Dybala furono vicini a giocare insieme nella Roma. Ma Commisso si infuriò”

C'è una grande amicizia fra Lucas Beltran e Paolo Dybala. Infatti, a legare i due sarebbe stato Federico, fratello maggiore dell'attaccante viola. Il rapporto fra i due connazionali nasce a Cordoba. A...

C'è una grande amicizia fra Lucas Beltran e Paolo Dybala. Infatti, a legare i due sarebbe stato Federico, fratello maggiore dell'attaccante viola. Il rapporto fra i due connazionali nasce a Cordoba. A quei tempi, Dybala dormiva a casa di Federico e quando l'ex Juve si trasferì a Torino la cosa continuò. Questo unì molto Beltran al fantasista della Roma, tanto che a 14 anni prima di andare al River l'attaccante della Fiorentina dirà: "A me piace molto come gioca Dybala. Cerca sempre di prendere il pallone e giocarlo. Anche a me piace più passare la palla che fare gol, credo sia il giocatore a cui assomiglio di più".

Un'amicizia forte insomma, con la possibilità sfiorata d'estate di vestire la stessa maglia. Quando la Fiorentina prese Beltran dovette superare la concorrenza della Roma. I giallorossi, nonostante accordi già raggiunti con il club viola, offrirono una cifra più alta al River Plate. Commisso però si infuriò e il club argentino decise di mantenere la parola data al Presidente della Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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