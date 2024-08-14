Rottura improvvisa: "La Roma ha comunicato a Dybala di essere fuori dal progetto". Sarà addio

Paulo Dybala lascia la Roma; il calciatore è stato messo fuori dalla società giallorossa, andrà a giocare in Arabia

Mirko Calemme, collega di AS, ha rilasciato alcuni importanti aggiornamenti sul futuro dell'argentino. Ormai alla rottura con la Roma e vicino al trasferimento in Arabia

"La Roma ha comunicato a Dybala che è fuori dai suoi piani. Dybala non vorrebbe andare in Arabia, ma vuole restare alla Roma. In questo momento faccio fatica a vedere Dybala ancora in Italia dopo la Roma. L'unica che potrebbe permetterselo è l'Inter, ma i nerazzurri hanno altri obiettivi. Dybala era disposto a rinnovare il contratto spalmando l'ingaggio, ma la Roma non ha mai convocato i suoi agenti per parlare di questo. La situazione è che la Roma abbia scelto di vendere Dybala perché il suo obiettivo è Federico Chiesa".

IL GENOA VICINO AL SOSTITUTO DI GUDMUNDSSON

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