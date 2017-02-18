Conti regala tre punti all'Atalanta. 1-0 sul Crotone. La classifica adesso...
L'Atalanta non sbaglia e stronca il Crotone...
A cura di Gabriele Caldieron
18 febbraio 2017 19:52
Nell'anticipo delle 18.00 l'Atalanta non sbaglia e batte il Crotone per 1-0.
Ci pensa Andrea Conti al minuto 48' a portare in vantaggio "la dea" assistito da Petagna. Niente da fare per il Crotone che nel finale si è visto annullare un goal (giustamente) per offside. Calabresi dunque ancora sconfitti con un Crotone che rimane penultimo a 14 punti, mentre l'Atalanta con questa vittoria veleggia a 48 punti occupando momentaneamente il quarto posto. Vittoria pesante in vista dell'Europa League. Alle 20.45 Empoli-Lazio.
Gabriele Caldieron