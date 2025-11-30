Conti: "Astori era un ragazzo eccezionale, avevo un legame unico con lui"
L'ex storico capitano del Cagliari ha parlato anche di Davide Astori nell'intervista rilasciata oggi alla Gazzetta
Alla Gazzetta dello Sport è intervenuto l'ex capitano del Cagliari Daniele Conti che ha parlato anche del suo legame con l'indimenticabile capitano viola Davide Astori: "Avevo un grande legame con lui perché era un ragazzo eccezionale davvero, era una persona vera che ti parlava chiaro e diretto senza giri di parole. Quando è venuto a mancare, è stata durissima da metabolizzare e da capire come botta perché mi piaceva moltissimo e mi è mancato un grande amico. Mi sento ancora con i suoi fratelli che sono fantastici come lo era Davide."
Sulla sua carriera: "Cagliari era la mia Nazionale e ho scelto di farla interamente lì salvo gli inizi. Ho avuto molte offerte, potevo andare a Napoli o a Firenze, ma non ho voluto lasciare le persone che mi amavano e credevano in me. Mi ricordo che una volta Ranieri mi contattò per seguirlo al Monaco, ma rifiutai perché volevo restare in Sardegna per non deludere nessuno e lui capì."