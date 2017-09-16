Montella: ''Intervento Conti riuscito perfettamente, ma è un giorno triste per noi...''

"E' riuscito bene" l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto il giocatore del Milan Andrea Conti, all'indomani dell'infortunio con cui si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sini...

"E' riuscito bene" l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto il giocatore del Milan Andrea Conti, all'indomani dell'infortunio con cui si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. A comunicarlo l'allenatore rossonero, Vincenzo Montella, alla vigilia della sfida con l'Udinese. "Ieri è stata una giornata molto triste, come sempre quando un ragazzo si procura un infortunio così - ha esordito Montella - Sono convinto che il rientrerà il prima possibile. Ci mancherà perché gioca sempre con grande entusiasmo e freschezza".

Fonte: Ansa