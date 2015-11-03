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Notizie Intervento Fiorentina

ACF, Terzic è stato sottoposto ad un intervento di rinosettoplastica alle ossa nasali

07 ottobre 2019 20:29

Mattia Perin, il portiere della Juventus verrà sottoposto ad un intervento medico. Salterà la gara con la viola.

17 aprile 2019 14:09

Marco Meli, intervento chirurgio eseguito con successo. Sarà visionato nei prossimi giorni

21 marzo 2019 14:57

Marko Pjaca, venerdì prossimo e' previsto l'intervento al ginocchio sinistro…

12 marzo 2019 20:10

Montella: ''Intervento Conti riuscito perfettamente, ma è un giorno triste per noi...''

16 settembre 2017 14:54

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