ACF, Terzic è stato sottoposto ad un intervento di rinosettoplastica alle ossa nasali

La Fiorentina comunica che nel pomeriggio il terzino sinistro Aleksa Terzic è stato sottoposto ad un intervento di rinosettoplastica per la correzione di una frattura scomposta delle ossa nasali. La p...

La Fiorentina comunica che nel pomeriggio il terzino sinistro Aleksa Terzic è stato sottoposto ad un intervento di rinosettoplastica per la correzione di una frattura scomposta delle ossa nasali. La procedura chirurgica è perfettamente riuscita e nei prossimi giorni il giocatore potrà riprendere ad allenarsi regolarmente.

Fonte: Violachannel