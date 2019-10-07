Labaro Viola

ACF, Terzic è stato sottoposto ad un intervento di rinosettoplastica alle ossa nasali

La Fiorentina comunica che nel pomeriggio il terzino sinistro Aleksa Terzic è stato sottoposto ad un intervento di rinosettoplastica per la correzione di una frattura scomposta delle ossa nasali. La p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 ottobre 2019 20:29
ACF, Terzic è stato sottoposto ad un intervento di rinosettoplastica alle ossa nasali - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Acf
Intervento
Terzic
Condividi

La Fiorentina comunica che nel pomeriggio il terzino sinistro Aleksa Terzic è stato sottoposto ad un intervento di rinosettoplastica per la correzione di una frattura scomposta delle ossa nasali. La procedura chirurgica è perfettamente riuscita e nei prossimi giorni il giocatore potrà riprendere ad allenarsi regolarmente.

Fonte: Violachannel

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok