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Mattia Perin, il portiere della Juventus verrà sottoposto ad un intervento medico. Salterà la gara con la viola.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Mattia Perin il secondo portiere bianconero verrà sottoposto ad un intervento per stabilizzare le articolazioni della spalla, e salterà, quindi, le ultime 6 gare...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 aprile 2019 14:09
Mattia Perin, il portiere della Juventus verrà sottoposto ad un intervento medico. Salterà la gara con la viola. - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato da Sky Sport, Mattia Perin il secondo portiere bianconero verrà sottoposto ad un intervento per stabilizzare le articolazioni della spalla, e salterà, quindi, le ultime 6 gare di campionato della Juventus.

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