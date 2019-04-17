Mattia Perin, il portiere della Juventus verrà sottoposto ad un intervento medico. Salterà la gara con la viola.
Secondo quanto riportato da Sky Sport, Mattia Perin il secondo portiere bianconero verrà sottoposto ad un intervento per stabilizzare le articolazioni della spalla, e salterà, quindi, le ultime 6 gare...
A cura di Redazione Labaroviola
17 aprile 2019 14:09
Secondo quanto riportato da Sky Sport, Mattia Perin il secondo portiere bianconero verrà sottoposto ad un intervento per stabilizzare le articolazioni della spalla, e salterà, quindi, le ultime 6 gare di campionato della Juventus.