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Marko Pjaca, venerdì prossimo e' previsto l'intervento al ginocchio sinistro…

E' in programma per venerdì prossimo a Roma l'intervento per Marko Pjaca infortunatosi al ginocchio sinistro venerdì scorso in allenamento. L'attaccante di proprietà della Juventus ma in prestito dall...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 marzo 2019 20:10
Marko Pjaca, venerdì prossimo e' previsto l'intervento al ginocchio sinistro… - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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E' in programma per venerdì prossimo a Roma l'intervento per Marko Pjaca infortunatosi al ginocchio sinistro venerdì scorso in allenamento. L'attaccante di proprietà della Juventus ma in prestito dalla scorsa estate alla Fiorentina si opererà a Villa Stuart dopo la rottura del legamento crociato. Due anni fa il giocatore croato subì la stessa lesione ma all'altro ginocchio.

Fonte: Corrieredellosport

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