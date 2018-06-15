Ag. De Paul: "La Fiorentina? Squadra ideale per lui, è una piazza incredibile per gli argentini"

Bruno Conti, agente di Rodrigo De Paul, finitore mirino della Fiorentina, ha parlato a tuttomercatoweb:In una stagione complicata per l’udinese, Rodrigo è stato tra quelli che hanno convinto di più.“E...

Bruno Conti, agente di Rodrigo De Paul, finitore mirino della Fiorentina, ha parlato a tuttomercatoweb:

In una stagione complicata per l’udinese, Rodrigo è stato tra quelli che hanno convinto di più.

“E’ stata una stagione complicata, nessuno se lo aspettava. Però Rodrigo è stato uno dei più positivi, soprattutto nell’ultimo scorcio di stagione”.

Che bilancio fa della sua esperienza a Udine?

“Si è trovato bene, molto bene a Udine. E’ una grande società, un grande ambiente. è il posto giusto per fare calcio”.

Ci sono possibilità che parta?

“Si sente pronto per il salto di qualità, penso sia fisiologico. Ci sono richieste dall’estero, Porto e West Ham su tutte però l’Italia…”.

Esatto: tra i club interessati c’è anche la Fiorentina, una piazza dove gli argentini hanno scritto la storia. Sarebbe destinazione gradita a Rodrigo?

“La Fiorentina costituirebbe uno step successivo ideale per Rodrigo. Vorrebbe restare in Serie A ancora a lungo ed è una piazza incredibile per gli argentini, è vero. Lo dice la storia…".