Sondaggio della Fiorentina per Conti del Milan. La risposta dei rossoneri...

Come riporta Tuttomercatoweb, la Fiorentina ha fatto un sondaggio per Conti del Milan. Nonostante gli acciacchi e il poco spazio trovato, il Milan crede molto nel giocatore e per il momento la pista c...

A cura di Redazione Labaroviola 29 maggio 2019 00:54

Condividi