Sondaggio della Fiorentina per Conti del Milan. La risposta dei rossoneri...
Come riporta Tuttomercatoweb, la Fiorentina ha fatto un sondaggio per Conti del Milan. Nonostante gli acciacchi e il poco spazio trovato, il Milan crede molto nel giocatore e per il momento la pista c...
A cura di Redazione Labaroviola
29 maggio 2019 00:54
Come riporta Tuttomercatoweb, la Fiorentina ha fatto un sondaggio per Conti del Milan. Nonostante gli acciacchi e il poco spazio trovato, il Milan crede molto nel giocatore e per il momento la pista che lo potrebbe portare a Firenze rimane molto fredda, nonostante l'addio di mister Gattuso