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Sondaggio della Fiorentina per Conti del Milan. La risposta dei rossoneri...

Come riporta Tuttomercatoweb, la Fiorentina ha fatto un sondaggio per Conti del Milan. Nonostante gli acciacchi e il poco spazio trovato, il Milan crede molto nel giocatore e per il momento la pista c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 maggio 2019 00:54
Sondaggio della Fiorentina per Conti del Milan. La risposta dei rossoneri... -
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Come riporta Tuttomercatoweb, la Fiorentina ha fatto un sondaggio per Conti del Milan. Nonostante gli acciacchi e il poco spazio trovato, il Milan crede molto nel giocatore e per il momento la pista che lo potrebbe portare a Firenze rimane molto fredda, nonostante l'addio di mister Gattuso

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